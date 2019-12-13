В Европарламенте создана группа друзей России "после Путина"

В Европейском парламенте по инициативе литовского депутата Андрюса Кубилюса создали группу друзей "России будущего". Таким образом евродепутаты хотят разработать стратегию отношений с Россией без Путина.

К обсуждению в рамках этой стратегии будут привлекать российское гражданское общество и оппозиционных политиков, сообщает DW.

К слову: Сенцов в Европарламенте: мы не хотим быть рабами Путина и жить как в России – видео

Из-за напряженных отношений между Брюсселем и Москвой официальные контакты между Европарламентом и Госдумой сведены практически к нулю. Хотя в Европарламенте и сформирована делегация по сотрудничеству с Россией, евродепутаты уже много лет не встречались со своими российскими коллегами.

Поэтому Кубилюс предложил создать в рамках Европарламента неформальный форум "Друзья европейской России", на встречах которого евродепутаты, эксперты, оппозиционные политики и представители гражданского общества России могли бы откровенно обсуждать видение будущего Российской Федерации.

Первая такая встреча участников форума в Европарламенте уже состоялась – в среду, 11 декабря. Российский оппозиционный политик Владимир Милов заявил, что Макрон и другие европейские политики ошибаются, когда говорят, что Путин имеет абсолютную поддержку россиян.

Путин не настолько сильный, как пытается показать. Рейтинги правящей партии "Единая Россия" стремительно падают, экономическая ситуация ухудшается, а страна устала,

– заявил Владимир Милов.

Что такое Европарламент?

Европейский парламент – законодательный орган Европейского Союза, который путем прямого голосования избирают граждане ЕС.



В Европарламенте этого созыва, как и ране существует также неформальная группа друзей Украины. Ее основными задачами являются политическая поддержка и экономическая интеграция Украины с ЕС.