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      У Європарламенті створили групу друзів Росії "після Путіна"

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      У Європарламенті відбулося перше засідання групи друзів Росії майбутнього / ecb.europa.eu

      У Європейському парламенті за ініціативи литовського депутата Андрюса Кубілюса створили групу друзів "Росії майбутнього". Таким чином євродепутати хочуть розробити стратегію відносин з Росією без Путіна.

      До обговорення у межах цієї стратегії залучатимуть російське громадянське суспільство та опозиційних політиків, повідомляє DW.

      До слова: Сенцов у Європарламенті: ми не хочемо бути рабами Путіна і жити як у Росії – відео

      Через напружені відносини між Брюсселем та Москвою офіційні контакти між Європарламентом і Держдумою зведені фактично до нуля. Хоч у Європарламенті і сформована делегація по співпраці з Росією, євродепутати вже багато років не зутрічалися зі своїми російськими колегами.

      Тому Кубілюс запропонував створити у межах Європарламенту неформальний форум "Друзі європейської Росії", на зустрічах якого євродепутати, експерти, опозиційні політики і представники громадянського суспільства Росії могли б відверто обговорювати бачення майбутнього Російської Федерації.

      Перша така зустріч учасників форуму у Європарламенті вже відбулася – у середу, 11 грудня. Російський опозиційний політик Володимир Мілов заявив, що Макрон і інші європейські політики помиляються, коли кажуть, що Путін має абсолютну підтримку росіян.

      Путін не настільки сильний, як намагається показати. Рейтинги правлячої партії "Єдина Росія" стрімко падають, економічна ситуація погіршується, а країна втомилася,
      – заявив Володимир Мілов.

      Що таке Європарламент?Європейський парламент – законодавчий орган Європейського Союзу, який шляхом прямого голосування обирають громадяни ЄС.

      У Європарламенті цього скликання, як і попередньо існує також неформальна група друзів України. Її основними завданнями є політична підтримка та економічна інтеграція України з ЄС.

      Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік
      сьогодні
      22447
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Європарламент
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