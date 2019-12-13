У Європарламенті створили групу друзів Росії "після Путіна"

У Європейському парламенті за ініціативи литовського депутата Андрюса Кубілюса створили групу друзів "Росії майбутнього". Таким чином євродепутати хочуть розробити стратегію відносин з Росією без Путіна.

До обговорення у межах цієї стратегії залучатимуть російське громадянське суспільство та опозиційних політиків, повідомляє DW.

До слова: Сенцов у Європарламенті: ми не хочемо бути рабами Путіна і жити як у Росії – відео

Через напружені відносини між Брюсселем та Москвою офіційні контакти між Європарламентом і Держдумою зведені фактично до нуля. Хоч у Європарламенті і сформована делегація по співпраці з Росією, євродепутати вже багато років не зутрічалися зі своїми російськими колегами.

Тому Кубілюс запропонував створити у межах Європарламенту неформальний форум "Друзі європейської Росії", на зустрічах якого євродепутати, експерти, опозиційні політики і представники громадянського суспільства Росії могли б відверто обговорювати бачення майбутнього Російської Федерації.

Перша така зустріч учасників форуму у Європарламенті вже відбулася – у середу, 11 грудня. Російський опозиційний політик Володимир Мілов заявив, що Макрон і інші європейські політики помиляються, коли кажуть, що Путін має абсолютну підтримку росіян.

Путін не настільки сильний, як намагається показати. Рейтинги правлячої партії "Єдина Росія" стрімко падають, економічна ситуація погіршується, а країна втомилася,

– заявив Володимир Мілов.

Що таке Європарламент?Європейський парламент – законодавчий орган Європейського Союзу, який шляхом прямого голосування обирають громадяни ЄС.



У Європарламенті цього скликання, як і попередньо існує також неформальна група друзів України. Її основними завданнями є політична підтримка та економічна інтеграція України з ЄС.