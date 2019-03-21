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      В Европарламенте заморозили членство венгерской партии сторонника Путина Орбана

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      В Европарламенте заморозили членство представителей провластной партии Венгрии
      В Европарламенте заморозили членство представителей провластной партии Венгрии / Радио Свобода

      Европейская народная партия на три месяца приостановила членство венгерской партии премьер-министра Виктора Орбана, который, как известно, увлекается авторитарным стилем правления Владимира Путина.

      Что способствовало такому решению? Европарламент сделал этот шаг из-за закона против иммигрантов от венгерской правящей партии, пишет "Европейская правда".

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      Поскольку кампания партия по всей стране разместила рекламные щиты, в которых обвиняли президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в заговоре с целью уничтожить европейскую цивилизацию путем увеличения количества мусульман.

      "Фидес" (Венгерский гражданский союз, – 24) будет отстранен с немедленным вступлением решения в силу до дальнейшего уведомления после сегодняшнего голосования членов ЕНП (190 голосов за, 3 – против),
      – сообщил президент Европейской народной партии Жозеф Доль в Twitter.

      Поэтому представители "Фидеса" в течение ближайшего времени не смогут участвовать в партийных встречах, голосованиях и выдвижении кандидатов. В Европарламенте требуют от партии немедленного и окончательного прекращения антиевропейских кампаний и извинения перед партиями-членами ЕНП.

      Почему Венгрия может потерять право голоса в Совете ЕС?Статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает применение к страны-члену санкций, включая лишение права голоса в Совете ЕС, за нарушения основополагающих демократических ценностей.

      В Европарламенте отмечают, что Будапешт имеет серьезные проблемы с соблюдением правил Союза. Речь идет, в частности, о функционировании конституционной и избирательной систем и независимости судопроизводства. Также представители Европарламента считают, что в стране сложная ситуация с коррупцией и свободой слова.

      Европарламент также обвиняет Венгрию в несоблюдении прав меньшинств, в частности ромов и евреев, а также фундаментальных прав мигрантов, просителей убежища и беженцев.

      Напомним, что ранее Европейская народная партия предлагала вообще исключить венгерскую партию из своего состава за кампанию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против иммигрантов и его попытки сформировать своеобразную евроскептическую коалицию внутри ЕНП.

      Что известно про Виктора Орбана?

      "Как и Дональд Трамп, Орбан не скрывает своего презрения к международному порядку и увлекается авторитарным стилем правления Владимира Путина и Реджепа Эрдогана", – заявил бывший премьер-министр Ги Вергофстадт в статье для CNN. Он также напомнил, что партия Орбана подписала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" президента РФ Владимира Путина в 2016 году.

      За годы премьерства Орбан принял законы, которые ужесточают давление на свободную прессу и политизируют судебную власть Венгрии. По мнению Вергофстадта, Орбан не скрывает, что хочет построить нелиберальную демократию в Европе. Более того, он хочет распространять антилиберальные настроения на другие страны ЕС и за его пределами, объединившись с ультраконсервативными идеологом Стивеном Бенноном и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

      Віктор Орбан та Володимир Путін
      Виктор Орбан и Владимир Путин

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      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Иммигранты Европарламент Венгрия
      Источник: 24 канал
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