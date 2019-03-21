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      У Європарламенті заморозили членство угорської партії Орбана, який є прихильником Путіна

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      У Європарламенті заморозили членство представників провладної партії Угорщини
      У Європарламенті заморозили членство представників провладної партії Угорщини / Радіо Свобода

      Європейська народна партія на три місяці призупинила членство угорської партії прем’єр-міністра Віктора Орбана, який, як відомо, захоплюється авторитарним стилем правління Володимира Путіна.

      Що сприяло такому рішення? Європарламент зробив цей крок через закони проти іммігрантів від угорської провладної партії, пише "Європейська правда".

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      Оскільки кампанія партія по всій країні розмістила рекламні щити, в яких звинувачували президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса в змові з метою знищити європейську цивілізацію шляхом збільшення кількості мусульман.

      "Фідес" (Угорський громадянський союз, – 24) буде відсторонено з негайним вступом рішення в силу до подальшого повідомлення після сьогоднішнього голосування членів ЄНП (190 голосів за, 3 – проти),
      – повідомив президент Європейської народної партії Жозеф Доль у Twitter.

      Відтак представники "Фідеса" впродовж найближчого часу не зможуть брати участь у партійних зустрічах, голосуваннях та висуненні кандидатів. У Європарламенті вимагають від партії негайного і остаточного припинення антиєвропейських кампаній та вибачення перед партіями-членами ЄНП.

      Чому Угорщина може втратити право голосу у Раді ЄС?Стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає застосування до країни-члена санкцій, включаючи позбавлення права голосу у Раді ЄС, за порушення основоположних демократичних цінностей.

      У Європарламенті зазначають, що Будапешт має серйозні проблеми з дотриманням правил Союзу. Йдеться, зокрема, про функціонування конституційної та виборчої систем та незалежність судочинства. Також представники Європарламенту вважають, що у країні складна ситуація із корупцією та свободою слова.

      Європарламент також звинувачує Угорщину у недотриманні прав меншин, зокрема ромів та євреїв, а також фундаментальних прав мігрантів, шукачів притулку та біженців.

      Нагадаємо, що раніше Європейська народна партія пропонувала взагалі виключити угорську партію зі свого складу через кампанію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проти іммігрантів та його спроби сформувати своєрідну євроскептичну коаліцію всередині ЄНП. 

      Що відомо про Віктора Орбана? 

      "Як і Дональд Трамп, Орбан не приховує своєї зневаги до міжнародного порядку та захоплюється авторитарним стилем правління Володимира Путіна і Реджеп Ердогана", – заявив колишній прем'єр-міністр Гі Вергофстадт у статті для CNN. Він також нагадав, що партія Орбана підписала угоду про співпрацю з "Єдиною Росією" президента РФ Володимира Путіна у 2016 році.

      За роки прем'єрства Орбан ухвалив закони, які посилюють тиск на вільну пресу та політизують судову владу Угорщини. На думку Вергофстадта, Орбан не приховує, що хоче побудувати неліберальну демократію в Європі. Більше того, він хоче поширювати антиліберальні настрої на інші країни ЄС та за його межами, об'єднавшись із ультраконсервативним ідеологом Стівеном Бенноном та міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

      Віктор Орбан та Володимир Путін
      Віктор Орбан та Володимир Путін

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      Теги: Новини Росії Новини політики Угорщина Володимир Путін Європарламент Іммігранти
      Джерело: 24 канал
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