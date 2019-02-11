В Угорщині різко зросло число проваджень проти українців: відома причина

Влада Угорщини розпочала перевірку українців, які незаконно отримали громадянство країни. На кінець січня вже було відкрито 370 проваджень щодо фальшування заяв про угорське громадянство. З них у 156 справах вже висунули підозрюваним обвинувачення.

Нині активно ведеться розслідування у 60 справах, ще 32 – перебувають на початковій стадії розгляду. Рішення вже ухвалили у 108 провадженнях. За словами генерального прокурора Угорщини Петера Полта, процедуру перевірки особи розпочинали, "коли виявлялося, що заявник отримав громадянство без знання угорської мови, а також коли іспит на знання мови здавала підставна особа", пише "Мукачево.net".

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Разом з тим, чи позбавлять угорського громадянства всіх порушників, у прокуратурі не повідомили.

Спрямувала запит до прокуратури голова фракції опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеш Вадаі. Мовляв, у країні багато українців, які отримали громадянство шахрайським шляхом, а також оформили в Угорщині фальшиву прописку.

Але головна причина звернення Вадаі – очевидно, побоювання за результати парламентських виборів. Справа у тому, що на сході Угорщини зареєстровано багато українців. І, на думку політикині, вони нібито готують фальсифікації результатів виборів.

Раніше угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві. Коли про таку практику стало відомо, то це викликало обурення з боку української влади на суспільства. Так, у вересні 2018 року стало відомо про те, що громадянам України видають паспорти Угорщини. У мережу потрапило відео, на якому знято як мешканці Берегова отримують громадянство та присягають на вірність Угорщині. Також новоспеченим підданим Угорщини рекомендували приховувати факт подвійного громадянства від української влади. Це спричинило дипломатичний скандал. Та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто тоді заявив, що буцімто видача угорських паспортів не суперечить законам України.