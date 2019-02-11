В Венгрии резко возросло число производств против украинцев: известна причина

Власти Венгрии начали проверку украинцев, которые незаконно получили гражданство страны. На конец января уже было открыто 370 производств по фальсификации заявлений о венгерском гражданстве. Из них в 156 делах уже выдвинули подозреваемым обвинения.

Сейчас активно ведется расследование по 60 делам, еще 32 – находятся на начальной стадии рассмотрения. Решение уже приняли в 108 производствах. По словам генерального прокурора Венгрии Петера Полта, процедура проверки лица начинали, "когда оказывалось, что заявитель получил гражданство без знания венгерского языка, а также когда экзамен на знание языка сдавал подставной человек", пишет "Мукачево.net".

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Вместе с тем, лишат ли венгерского гражданства всех нарушителей, в прокуратуре не сообщили.

Направила запрос в прокуратуру глава фракции оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи. Мол, в стране много украинцев, которые получили гражданство обманным путем, а также оформили в Венгрии фальшивую прописку.

Но главная причина обращения Вадаи – очевидно, опасения за результаты парламентских выборов. Дело в том, что на востоке Венгрии зарегистрировано много украинцев. И, по мнению политика, они якобы готовят фальсификации результатов выборов.

Ранее венгерские консульства прекратили и не будут возобновлять процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств на Закарпатье и в Киеве. Когда о такой практике стало известно, то это вызвало негодование со стороны украинской власти и общества. Так, в сентябре 2018 года стало известно о том, что гражданам Украины выдают паспорта Венгрии. В сеть попало видео, на котором снято как жители Берегово получают гражданство и присягают на верность Венгрии. Также новоиспеченным подданным Венгрии рекомендовали скрывать факт двойного гражданства от украинской власти. Это вызвало дипломатический скандал. Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда заявил, что якобы выдача венгерских паспортов не противоречит законам Украины.