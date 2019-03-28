В Европе запретили пластиковую посуду

Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду и ограничил использование других одноразовых изделий из пластика. Это решение начнет действовать с 2021 года.

В Евросоюзе будет запрещено использовать пластиковую посуду, ватные косметические палочки, соломинки для питья. Все эти вещи можно изготавливать из других материалов, сообщает DW.

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Кроме того, с 2024 года пластиковые бутылки в Европе будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Полностью не запретят, а только ограничат использование изделий из пластика, для которых пока нет экологической альтернативы. Это, например, пластиковые стаканы и упаковки для продуктов питания. Страны ЕС должны самостоятельно принять соответствующие меры.

На упаковках ряда одноразовых продуктов, содержащих определенное количество пластика, – в частности, влажные салфетки, женские гигиенические прокладки – обязательно будут указания о негативном воздействии на окружающую среду.

В Европе также планируют к 2025 году не менее 77% пластиковых бутылок утилизировать вместе с пластиковым мусором. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 90%. А еще пластиковые бутылки имеют по меньшей мере на 25% состоять из вторсырья, к 2030 году – на 30%.

По данным Еврокомиссии, в год в Европе в среднем на одного жителя приходится 31,1 килограмма пластиковых отходов. В среднем в ЕС около трети пластикового мусора подлежит вторичной переработке, остальные отходы экспортируются.

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Чем опасен пластик?

При обычных условиях хранения пластик не обменивается с водой химическими элементами. При нагревании даже чуть выше комнатной температуры начинается активное перемещение токсичных молекул из пластиковой бутылки в жидкость, которой она наполнена. Понятно, что в жару более 30 градусов такая вода становится ядовитой. В пластике содержится бисфенол-А. Этот компонент негативно влияет на щитовидную железу, центральную нервную систему, провоцирует неспособность иметь детей, гипертонию, ожирение и диабет. Использование пластика увеличивает риск хронической интоксикации.