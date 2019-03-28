01:05
28 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Зоряні війни" Путіна. Ленін проти гномів
      Вєсті Кремля
      21:39, 27 березня
      Вєсті.UA: Порошенко і "Острів скарбів". Томос відправляється в Антарктиду
      Вєсті.UA
      19:34, 27 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      У Європі заборонили пластиковий посуд

      486 Читать новость на русском
      Заборона на одноразовий пластик у ЄС запрацює у 2021 році
      Заборона на одноразовий пластик у ЄС запрацює у 2021 році / Фото з відкритих джерел

      Європарламент заборонив одноразовий пластиковий посуд та обмежив використання інших одноразових виробів з пластику. Це рішення почне діяти з 2021 року.

      У Євросоюзі буде заборонено використовувати пластиковий посуд, ватяні косметичні палички, соломинки для пиття. Усі ці речі можна виготовляти з інших матеріалів, повідомляє DW.

      Читайте також: Сортування сміття: що про це треба знати

      Окрім того, з 2024 року пластикові пляшки у Європі продаватимуть тільки з прикріпленими до них кришечками.

      Не повністю заборонять, а тільки обмежать використання виробів із пластику, у яких поки що немає екологічної альтернативи. Це, наприклад, пластикові стакани та упаковки для продуктів харчування. Країни ЄС повинні самостійно вжити відповідних заходів.

      На упаковках низки одноразових продуктів, що містять певну кількість пластику, – зокрема, вологі серветки, жіночі гігієнічні прокладки – обов’язково будуть вказівки про негативну дію на довкілля.

      розкладання сміття

      У Європі також планують до 2025 року не менше 77% пластикових пляшок утилізувати разом з пластиковим сміттям. До 2030 року цей показник має зрости до 90%. А ще пластикові пляшки мають щонайменше на 25% складатися з вторсировини, до 2030 року – на 30%.

      За даними Єврокомісії, в рік у Європі в середньому на одного жителя припадає 31,1 кілограма пластикових відходів. У середньому в ЄС близько третини пластикового сміття підлягає вторинній переробці, інші відходи експортуються.

      Читайте також: Чим замінити поліетиленові пакети: прості поради

      Чим небезпечний пластик? При звичайних умовах зберігання пластик не обмінюється з водою хімічними елементами. При нагріванні навіть трохи вище кімнатної температури починається активне переміщення токсичних молекул з пластикової пляшки в рідину, якою вона наповнена. Зрозуміло, що в спеку понад 30 градусів така вода стає отруйною. У пластику міститься бісфенол-А. Цей компонент негативно впливає на щитовидну залозу, центральну нервову систему, провокує нездатність мати дітей, гіпертонію, ожиріння і діабет. Використання пластику збільшує ризик хронічної інтоксикації.

      як сортувати сміття

      blog_ava
      Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
      27 березня
      3673
      Теги: Євросоюз Європарламент Європа Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 27 березня: вибухи у Кропивницькому, акції "Нацкорпусу" та свавілля ФСБ у Криму
      27 березня , 22:44 Головні новини 27 березня: вибухи у Кропивницькому, акції "Нацкорпусу" та свавілля ФСБ у Криму
      1191
      В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      27 березня , 22:00 В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      Ольга Черненко 594
      Низка вибухів прогриміли у Кропивницькому, є постраждалі: фото і відео
      27 березня , 20:33 Низка вибухів прогриміли у Кропивницькому, є постраждалі: фото і відео
      11227
      Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
      27 березня , 20:30 Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
      Настя Сукач 3673
      УЄФА розпочала розслідування проти України через натуралізацію Жуніора Мораеса
      27 березня , 20:05 УЄФА розпочала розслідування проти України через натуралізацію Жуніора Мораеса
      1671
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук