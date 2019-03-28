У Європі заборонили пластиковий посуд

Європарламент заборонив одноразовий пластиковий посуд та обмежив використання інших одноразових виробів з пластику. Це рішення почне діяти з 2021 року.

У Євросоюзі буде заборонено використовувати пластиковий посуд, ватяні косметичні палички, соломинки для пиття. Усі ці речі можна виготовляти з інших матеріалів, повідомляє DW.

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Окрім того, з 2024 року пластикові пляшки у Європі продаватимуть тільки з прикріпленими до них кришечками.

Не повністю заборонять, а тільки обмежать використання виробів із пластику, у яких поки що немає екологічної альтернативи. Це, наприклад, пластикові стакани та упаковки для продуктів харчування. Країни ЄС повинні самостійно вжити відповідних заходів.

На упаковках низки одноразових продуктів, що містять певну кількість пластику, – зокрема, вологі серветки, жіночі гігієнічні прокладки – обов’язково будуть вказівки про негативну дію на довкілля.

У Європі також планують до 2025 року не менше 77% пластикових пляшок утилізувати разом з пластиковим сміттям. До 2030 року цей показник має зрости до 90%. А ще пластикові пляшки мають щонайменше на 25% складатися з вторсировини, до 2030 року – на 30%.

За даними Єврокомісії, в рік у Європі в середньому на одного жителя припадає 31,1 кілограма пластикових відходів. У середньому в ЄС близько третини пластикового сміття підлягає вторинній переробці, інші відходи експортуються.

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Чим небезпечний пластик? При звичайних умовах зберігання пластик не обмінюється з водою хімічними елементами. При нагріванні навіть трохи вище кімнатної температури починається активне переміщення токсичних молекул з пластикової пляшки в рідину, якою вона наповнена. Зрозуміло, що в спеку понад 30 градусів така вода стає отруйною. У пластику міститься бісфенол-А. Цей компонент негативно впливає на щитовидну залозу, центральну нервову систему, провокує нездатність мати дітей, гіпертонію, ожиріння і діабет. Використання пластику збільшує ризик хронічної інтоксикації.