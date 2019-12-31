В Евросоюзе отреагировали на подписание газового контракта
Украина и Россия подписали договор о транзите газа в 5 лет. Теперь Европа будет обеспечена постоянным потоком газа с 1 января.
Так отреагировал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в своем твиттере. Он отметил, что высоко ценит тяжелую работу и усилия, приложенные к этому.
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Благодаря заключенному на прошлой неделе политическому соглашению между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Соглашение скреплено печатью,
– написал Шевчович.
Газовый контракт между Украиной и РФ: главное
- Украина и России 30 декабря подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на 5 лет. Начнет Кремль осуществлять транзит с 1 января 2020 года.
- Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у российского монополиста покрывались принципом "бери или плати" – невыгодным для Украины и выгодным для России.
- Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Фактически прокачивать можно больше.
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что в течение этих 5 лет Украина получит не менее 7 миллиардов долларов.
- Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что подписание соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.
Добавим, кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. "Газпром" обязался полностью прекратить обжалование решений Стокгольмского арбитража. Это означает, что Украина может окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые продолжались почти 6 лет. А получение более 12 миллиардов долларов по новому иску было бы невозможным, если бы транзит газа продолжился.
"Нафтогаз" в начале ноября 2019 года прислал российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.