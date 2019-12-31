В Евросоюзе отреагировали на подписание газового контракта

Украина и Россия подписали договор о транзите газа в 5 лет. Теперь Европа будет обеспечена постоянным потоком газа с 1 января.

Так отреагировал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в своем твиттере. Он отметил, что высоко ценит тяжелую работу и усилия, приложенные к этому.

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Благодаря заключенному на прошлой неделе политическому соглашению между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Соглашение скреплено печатью,

– написал Шевчович.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 30 грудня 2019 р.