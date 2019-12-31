У Євросоюзі відреагували на підписання газового контракту

Україна і Росія підписали договір щодо транзит газу на 5 років. Тепер Європа буде забезпечена постійним потоком газу з 1 січня.

Так відреагував віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович у своєму твіттері. Він зазначив, що високо цінує важку роботу і зусилля, які прикладені до цього.

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Завдяки укладеної минулого тижня політичної угоди між Україною, Росією і Європейською комісією відтепер підписаний транзитний контракт між відповідними компаніями. Це забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року. Угода скріплена печаткою,

– написав Шевчович.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 30 грудня 2019 р.