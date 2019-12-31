У Євросоюзі відреагували на підписання газового контракту
Україна і Росія підписали договір щодо транзит газу на 5 років. Тепер Європа буде забезпечена постійним потоком газу з 1 січня.
Так відреагував віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович у своєму твіттері. Він зазначив, що високо цінує важку роботу і зусилля, які прикладені до цього.
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Завдяки укладеної минулого тижня політичної угоди між Україною, Росією і Європейською комісією відтепер підписаний транзитний контракт між відповідними компаніями. Це забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року. Угода скріплена печаткою,
– написав Шевчович.
Газовий контракт між Україною і РФ: головне
- Україна і Росія 30 грудня підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на 5 років. Розпочне Кремль здійснювати транзит з 1 січня 2020 року.
- Вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". До цього часу закупівлі газу в російського монополіста покривалися принципом "бери або плати" – невигідним для України та вигідним для Росії.
- Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично прокачувати можна більше.
- Президент Володимир Зеленський переконує, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук додав, що підписання угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку.
Додамо, окрім контракту на транзит газу, Україна та Росія також підписали угоду про врегулювання судових спорів. "Газпром" зобов'язався повністю припинити оскарження рішень Стокгольмського арбітражу. Це означає, що Україна може остаточно підбити підсумки арбітражних процесів, які тривали майже 6 років. А отримання більше 12 мільярдів доларів за новим позовом було б неможливим, якщо б транзит газу продовжився.
"Нафтогаз" на початку листопада 2019 року надіслав російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 12 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.