В Евросоюзе отреагировали на ухудшение состояния здоровья Павла Гриба
Павел Климкин пытается привлечь внимание к состоянию 20-летнего политзаключенного Павла Гриба, который нуждается в срочной операции на сердце.
Российское судилище над тяжелобольным Павлом Грибом вне человечности, написал глава МИД в Twitter.
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"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы оказать украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии – вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое", – отметил Климкин.
На сообщения об ухудшении состояния Павла Гриба отреагировала пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.
Очень тревожная новость об ухудшении здоровья гражданина Украины Павла Гриба, который задержан российскими властями после похищения в Беларуси. Мы надеемся, что Россия срочно освободит его и позволит получить должное медицинское обслуживание,
– заявила представительница ЕС Майя Косьянчич.
Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.
В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.
Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь, вроде благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.
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