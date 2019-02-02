В Евросоюзе отреагировали на ухудшение состояния здоровья Павла Гриба

Павел Климкин пытается привлечь внимание к состоянию 20-летнего политзаключенного Павла Гриба, который нуждается в срочной операции на сердце.

Российское судилище над тяжелобольным Павлом Грибом вне человечности, написал глава МИД в Twitter.

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"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы оказать украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии – вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое", – отметил Климкин.

В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу.Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності.Якщо в Росії взагалі ще знають,що це таке #FreeHryb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 1, 2019

На сообщения об ухудшении состояния Павла Гриба отреагировала пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Очень тревожная новость об ухудшении здоровья гражданина Украины Павла Гриба, который задержан российскими властями после похищения в Беларуси. Мы надеемся, что Россия срочно освободит его и позволит получить должное медицинское обслуживание,

– заявила представительница ЕС Майя Косьянчич.

Very worrying news about the deteriorating health of Ukrainian citizen Pavlo Hryb, who is detained by the Russian authorities after being abducted in Belarus. We expect Russia to urgently release him and allow access to proper medical treatment https://t.co/wDNtavxxiS — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) January 31, 2019

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь, вроде благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.