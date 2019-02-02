У Євросоюзі відреагували на погіршення стану здоров'я Павла Гриба

Павло Клімкін намагається привернути увагу до стану 20-річного політв'язня Павла Гриба, який потребує термінової операції на серці.

Російське судилище над важкохворим Павлом Грибом поза межами людяності, написав очільник МЗС у Twitter.

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"В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу. Судити важкохворого Павла у такому стані – поза межами гуманності та людяності. Якщо в Росії взагалі ще знають, що це таке", – зазначив Клімкін.

В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу.Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності.Якщо в Росії взагалі ще знають,що це таке #FreeHryb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 1, 2019

На повідомлення про погіршення стану Павла Гриба відреагувала прес-секретар Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич.

Дуже тривожна новина про погіршення здоров'я громадянина України Павла Гриба, який затриманий російською владою після викрадення в Білорусі. Ми сподіваємося, що Росія терміново звільнить його і дозволить отримати належне медичне обслуговування,

– заявила представниця ЄС Майя Косьянчич.

Very worrying news about the deteriorating health of Ukrainian citizen Pavlo Hryb, who is detained by the Russian authorities after being abducted in Belarus. We expect Russia to urgently release him and allow access to proper medical treatment https://t.co/wDNtavxxiS — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) January 31, 2019

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.