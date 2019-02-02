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      У Євросоюзі відреагували на погіршення стану здоров'я Павла Гриба

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      Українець Павло Гриб
      Українець Павло Гриб / Фото з соціальних мереж

      Павло Клімкін намагається привернути увагу до стану 20-річного політв'язня Павла Гриба, який потребує термінової операції на серці.

      Російське судилище над важкохворим Павлом Грибом поза межами людяності, написав очільник МЗС у Twitter.

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      "В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу. Судити важкохворого Павла у такому стані – поза межами гуманності та людяності. Якщо в Росії взагалі ще знають, що це таке", – зазначив Клімкін.

      На повідомлення про погіршення стану Павла Гриба відреагувала прес-секретар Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич.

      Дуже тривожна новина про погіршення здоров'я громадянина України Павла Гриба, який затриманий російською владою після викрадення в Білорусі. Ми сподіваємося, що Росія терміново звільнить його і дозволить отримати належне медичне обслуговування,
      – заявила представниця ЄС Майя Косьянчич.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

      У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

      Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Євросоюз Україна – Росія Заручники
      Джерело: 24 канал
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