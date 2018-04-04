В Facebook произошла массовая чистка аккаунтов фабрики троллей

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удалила сотни аккаунтов, контролируемых российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".

Об этом сообщает Reuters.

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"Из данных, которые мы собрали, видно, что эти аккаунты контролируются и управляются" Агентством интернет-исследований ", – сказал Цукерберг.

Он добавил, что это агентство неоднократно обманывало и манипулировало людьми по всему миру, поэтому не желает его присутствия в соцсети в любом виде.

Отмечается, что удаленные аккаунты были в основном на русском языке, и многие из них имели политический характер.

Напомним, власти США начали расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей.