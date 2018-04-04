У Facebook відбулася масова чистка акаунтів фабрики тролів

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія видалила сотні акаунтів, контрольованих російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".

Про це повідомляє Reuters.

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"З даних, які ми зібрали, видно, що ці акаунти контролюються і управляються "Агентством інтернет-досліджень", – сказав Цукерберг.

Він додав, що це агентство неодноразово обманювало і маніпулювало людьми по всьому світу, тому не бажає його присутності в соцмережі в будь-якому вигляді.

Наголошується, що видалені акаунти були в основному російською мовою, і багато з них мали політичний характер.

Нагадаємо, влада США почала розслідування проти Facebook через витік даних користувачів.