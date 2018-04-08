В Финляндии экологическое бедствие на железной дороге из-за России: детали

Авария на железной дороге в Финляндии / Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии.

Более 50 тысяч литров легковоспламеняющегося вещества – метил третичного бутилового эфира – попали в окружающую среду в Финляндии в результате схода с рельсов российского состава, который перевозил опасный химикат.