В Финляндии экологическое бедствие на железной дороге из-за России: детали
Более 50 тысяч литров легковоспламеняющегося вещества – метил третичного бутилового эфира – попали в окружающую среду в Финляндии в результате схода с рельсов российского состава, который перевозил опасный химикат.
"Вред окружающей среде огромный. Вещество ядовито и может иметь негативное влияние на окружающую среду", – рассказал пожарный Ээро Ахо в интервью газете Helsingin Sanomat.
В целом российский железнодорожный состав состоял из 50 цистерн.
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Из-за аварии было перекрыто движение на этом участке железной дороги. На месте работают спасатели и экологи.
По предварительным данным, причиной аварии стала поломка тележки цистерны.
Источник: 24 Канал
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