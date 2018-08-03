В Финляндии загорелся пассажирский самолет: фото
В пятницу, 3 августа, в аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет, который готовился вылететь в Прагу. На борту появился дым, поэтому всех пассажиров авиасудна эвакуировали.
Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Инцидент произошел, когда самолет чешских авиалиний двигался по взлетно-посадочной полосе, но еще не взлетел. В это время пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и начали паниковать.
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"В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали волноваться и спрашивать, что случилось. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет через надувной трап", – рассказал пассажир авиасудна.
На месте происшествия работают полиция и чрезвычайники. В результате инцидента никто не пострадал.
Пассажиров самолета эвакуировали после появления дыма в салоне
Фото самолета, в котором произошло задымление