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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

У Фінляндії загорівся пасажирський літак: фото

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У Гельсінкі загорівся пасажирський літак
У Гельсінкі загорівся пасажирський літак / Yle.fi/uutiset

У п’ятницю, 3 серпня, в аеропорту Гельсінкі загорівся пасажирський літак, який готувався вилетіти до Праги. На борту з’явився дим, тож усіх пасажирів авіасудна евакуювали.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Інцидент трапився тоді, коли літак чеських авіаліній рухався злітно-посадковою смугою, але ще не злетів. В цей час пасажири відчули запах диму у салоні і почали панікувати.

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"У салоні була невелика кількість диму, а коли його стало більше, пасажири почали хвилюватися і запитувати, що трапилось. Пізніше бортпровідники наказали людям залишити літак через надувний трап", – розповіла пасажирка авіасудна.

На місці події працюють поліція і надзвичайники. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Гельсінкі літак пожежа аеропорт
Пасажирів літака евакуювали після появи диму в салоні

Гельсінкі пожежа літак
Фото літака, у якому трапилось задимлення
 

Теги: Фінляндія Надзвичайні ситуації Пожежа авіація Чехія
Джерело: 24 Канал
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