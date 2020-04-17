В Фонде госимущества говорят о рейдерском захвате ОГХК: полиция отрицает

Фонд государственного имущества обнародовал информацию о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания". В то же время в Нацполиции отрицают рейдерский захват предприятия.

Рейдерами, по мнению фонда, являются менеджеры компании, которых пытаются уволить. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице фонда.

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В то же время заместитель директора департамента коммуникаций ФГИУ Николай Ганич в комментарии "Громадскому" заявил, что старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса ОГХК, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров.

По его словам, в офис госпредприятия прибыли представители Фонда государственного имущества. Они также обратились в правоохранительные органы, чтобы те предоставили правовую оценку действиям экс-руководства ОГХК.

В то же время решение суда, отменяющее увольнение бывшего менеджмента госпредприятия, Фонд государственного имущества планирует обжаловать. Там отмечают, что это решение суд принял накануне, 16 апреля.

Реакция полиции

В Нацполиции в комментарии "РБК-Украина" сообщили, что никакого рейдерского захвата нет. Так, в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства возникновения конфликта.

Правоохранители утверждают, что ситуация точно не будет квалифицирована как рейдерский захват госпредприятия.

Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и настоящим. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации,

– говорят в Нацполиции.

Обратите внимание! ФГИ приказом от 19 февраля 2020 года назначил нового исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Михаила Макарова, согласованного правительством, вместо Александра Гладушко. Приказом от 19 марта Фонд прекратил полномочия первого заместителя председателя правления ОГХК Гладушко, назначив на его место финансового консультанта Питера Дэвиса.

Что известно об ОГХК?"Объединенная горно-химическая компания" – один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов. ОГХК создали через национализацию и объединение Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.



В октябре 2019 года Минэкономики передало на приватизацию в Фонд государственного имущества предприятия Электротяжмаш и Объединенную Горно Химическую Компанию, которые больше года были в списке на приватизацию.



По информации НАБУ, ОГХК продавали сырье по заниженной цене компаниям-посредникам, которые уже по рыночной цене сбывали товар за границу. НАБУ оценила эти убытки на сумму 13 миллионов долларов.