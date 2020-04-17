У Фонді держмайна кажуть про рейдерське захоплення ОГХК: поліція заперечує

Фонд державного майна оприлюднив інформацію про рейдерське захоплення ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Водночас у Нацполіції заперечують рейдерське захоплення підприємства.

Рейдерами, на думку фонду, є менеджери компанії, яких намагаються звільнити. Про це мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці фонду.

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Водночас заступник директора департаменту комунікацій ФДМУ Микола Ганіч у коментарі "Громадському" заявив, що старий менеджмент фактично захопив приміщення головного офісу ОГХК, не допускаючи до управління новопризначених менеджерів.

За його словами, до офісу держпідприємства прибули представники Фонду державного майна. Вони також звернулися до правоохоронних органів, аби ті надали правову оцінку діям екскерівництва ОГХК.

Водночас рішення суду, що скасовує звільнення колишнього менеджменту держпідприємства, Фонд державного майна планує оскаржити. Там зазначають, що це рішення суд ухвалив напередодні, 16 квітня.

Реакція поліції

У Нацполіції в коментарі "РБК-Україна" повідомили, що ніякого рейдерського захоплення немає. Так, наразі правоохоронці встановлюють обставини виникнення конфлікту.

Правоохоронці стверджують, що ситуація точно не буде кваліфікована як рейдерське захоплення держпідприємства.

Там просто виник конфлікт між колишнім керівником компанії та теперішнім. На місце виїхала слідчо-оперативна група Нацполіції Солом'янського району. Вони розбираються в ситуації,

– кажуть в Нацполіції.

Зверніть увагу! ФДМ наказом від 19 лютого 2020 року призначив нового виконуючого обов'язки голови правління ОГХК Михайла Макарова, погодженого урядом, замість Олександра Гладушка. Наказом від 19 березня Фонд припинив повноваження першого заступника голови правління ОГХК Гладушка, призначивши на його місце фінансового консультанта Пітера Девіса.

Що відомо про ОГХК? "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один з найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили через націоналізацію і об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.



У жовтні 2019 року Мінекономіки передало на приватизацію в Фонд державного майна підприємства Електроважмаш та Об'єднану Гірно Хімічну Компанію, які більше року були в списку на приватизацію.



За інформацією НАБУ, ОГХК продавали сировину за заниженою ціною компаніям-посередникам, які вже за ринковою ціною збували товар за кордон. НАБУ оцінила ці збитки на суму 13 мільйонів доларів.