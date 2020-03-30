В Україні утримуються від великої приватизації на період кризи, – Фонд держмайна

Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації. Це триватиме до стабілізації ситуації на світових ринках.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко у фейсбуці заявив, що політичний курс на приватизацію і залучення інвестицій в економіку України залишаються незмінними.

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Однак в умовах світової економічної турбулентності, яку викликала пандемія COVID-19, Україна утримується від виставлення на приватизаційні аукціони державні підприємства. Це ж стосується й об'єктів великої приватизації.

Не стратегічні об'єкти та надлишкове майно повинні бути передані на чесних та конкурентних аукціонах компетентним інвесторам,

– написав Сенниченко.

За його словами, підготовка підприємств до залучення інвесторів триває. Зокрема проводяться аудити та розробка маркетингових матеріалів для швидкого виставлення об'єктів на аукціони відразу після подолання кризи.

Він також повідомив, що мала приватизація буде продовжена.

Під час недовіри до світових валют і волатильності на фінансових ринках приватизація невеликих об'єктів нерухомості – це можливість для простих українців зберегти заощадження й одночасно зробити інвестицію у свою країну,

– пояснив очільник Фонду держмайна.

Раніше Фонд держмайна планував у 2020 році оголосити конкурси з продажу 6 об'єктів великої приватизації:

столичний готель "Дніпро";

Об'єднана гірничо-хімічна компанія;

Одеський припортовий завод;

"Президент-готель";

завод "Електроважмаш";

"Центренерго".

Що відомо про приватизацію в Україні?Наразі у державній власності в Україні перебуває понад 3500 підприємств. Приблизно 1300 з них – збиткові. Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.



Приватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Після рішення Ради про скасування переліку заборонених для приватизації об'єктів Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації.