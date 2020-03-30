11:35
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украине воздерживаются от большой приватизации на период кризиса, – Фонд госимущества

      - Читати новину українською
      Большой приватизации в Украине не будет до конца кризиса / unsplash.com

      Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации. Это продлится до стабилизации ситуации на мировых рынках.

      Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в фейсбуке заявил, что политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остаются неизменными.

      Важно Кабмин отдаст на приватизацию еще 431 государственное предприятие: что нужно знать

      Однако в условиях мировой экономической турбулентности, которую вызвала пандемия COVID-19, Украина воздерживается от выставления на приватизационные аукционы предприятия. Это же касается и объектов большой приватизации.

      Не стратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам,
      – написал Сенниченко.

      По его словам, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. В частности проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления объектов на аукционы сразу после преодоления кризиса.

      Он также сообщил, что малая приватизация будет продолжена.

      Во время недоверия к мировым валютам и волатильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости – это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну,
      – пояснил глава Фонда госимущества.

      Ранее Фонд госимущества планировал в 2020 году объявить конкурсы по продаже 6 объектов большой приватизации:

      • столичный отель "Днепр";
      • Объединенная горно-химическая компания;
      • Одесский припортовый завод;
      • "Президент-отель";
      • завод "Электротяжмаш";
      • "Центрэнерго".

      Что известно о приватизации в Украине?
      Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточные. Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.

      Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. После решения Рады об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Мировой кризис 2020 Аукцион Фонд госимущества Украины Приватизация
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 08:19 Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин
      Новини України 5596
      сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      Традиції 620364
      сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
      Новини України 52232
      сегодня , 09:03 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
      Смартфони 16704
      сегодня , 11:19 Украинцы, которые прибыли из Вьетнама, сопротивлялись обсервации, но на самоизоляцию согласились
      Новини України 21657
      сегодня , 05:59 Обсервация прибывших из-за рубежа отныне обязательна, – Криклий
      Новини України 2756
      сегодня , 10:02 Правительство изменило процедуру оказания помощи безработным в период карантина
      Новини України 3613
      сегодня , 08:40 Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США
      Новини світу 3095
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      29 марта , 22:56 Илья Емец может уйти с поста главы Минздрава: что о нем известно
      Анастасія Лукашевська
      29 марта , 22:38 В Украине от коронавируса умерли 10 человек: перечень областей
      Альона Захарова
      Залиште відгук