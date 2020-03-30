В Украине воздерживаются от большой приватизации на период кризиса, – Фонд госимущества

Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации. Это продлится до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в фейсбуке заявил, что политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остаются неизменными.

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Однако в условиях мировой экономической турбулентности, которую вызвала пандемия COVID-19, Украина воздерживается от выставления на приватизационные аукционы предприятия. Это же касается и объектов большой приватизации.

Не стратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам,

– написал Сенниченко.

По его словам, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. В частности проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления объектов на аукционы сразу после преодоления кризиса.

Он также сообщил, что малая приватизация будет продолжена.

Во время недоверия к мировым валютам и волатильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости – это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну,

– пояснил глава Фонда госимущества.

Ранее Фонд госимущества планировал в 2020 году объявить конкурсы по продаже 6 объектов большой приватизации:

столичный отель "Днепр";

Объединенная горно-химическая компания;

Одесский припортовый завод;

"Президент-отель";

завод "Электротяжмаш";

"Центрэнерго".

Что известно о приватизации в Украине?

Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточные. Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.



Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. После решения Рады об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.