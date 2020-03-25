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      В Франковске людям будут мерить температуру на входе в магазин

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      В Ивано-Франковске будут мерить температуру покупателям на входе в магазин из-за эпидемии коронавируса.

      Если температура будет повышена, то человеку будут рекомендовать самоизоляцию. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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      Кроме этого, работники магазина должны быть одеты в перчатки и маски.

      Что известно о коронавирусе на Ивано-Франковщине? По состоянию на 25 марта в Ивано-Франковской области зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом. 19 марта из-за этого умерла 56-летняя женщина. Кроме этого с подозрением на коронавирус умерли еще две жительницы области.

      коронавірус
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Новости Ивано-Франковска Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Украины
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