В Франковске людям будут мерить температуру на входе в магазин

В Ивано-Франковске будут мерить температуру покупателям на входе в магазин из-за эпидемии коронавируса.

Если температура будет повышена, то человеку будут рекомендовать самоизоляцию. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Кроме этого, работники магазина должны быть одеты в перчатки и маски.

Что известно о коронавирусе на Ивано-Франковщине? По состоянию на 25 марта в Ивано-Франковской области зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом. 19 марта из-за этого умерла 56-летняя женщина. Кроме этого с подозрением на коронавирус умерли еще две жительницы области.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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