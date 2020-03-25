У Франківську людям мірятимуть температуру на вході в магазин

В Івано-Франківську мірятимуть температуру покупцям на вході до магазину через епідемію коронавірусу.

Якщо температура буде підвищена, то людині рекомендуватимуть самоізоляцію. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

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Окрім цього, працівники магазину мають бути одягнені в рукавичках та масках.

Що відомо про коронавірус на Івано-Франківщині? Станом на 25 березня в Івано-Франківські області зафіксовані 5 випадків зараження коронавірусом. 19 березня через це померла 56-річна жінка. Окрім цього з підозрою на коронавірус померли ще дві мешканки області.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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