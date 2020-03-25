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      У Франківську людям мірятимуть температуру на вході в магазин

      - Читать новость на русском
      Франківчанам перевірятимуть температуру / globallookpress.com

      В Івано-Франківську мірятимуть температуру покупцям на вході до магазину через епідемію коронавірусу.

      Якщо температура буде підвищена, то людині рекомендуватимуть самоізоляцію. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

      До слова Мережа супермаркетів АТБ зранку пускатиме лише пенсіонерів: що відомо

      Окрім цього, працівники магазину мають бути одягнені в рукавичках та масках.

      Що відомо про коронавірус на Івано-Франківщині? Станом на 25 березня в Івано-Франківські області зафіксовані 5 випадків зараження коронавірусом. 19 березня через це померла 56-річна жінка. Окрім цього з підозрою на коронавірус померли ще дві мешканки області. 

      коронавірус
      Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Новини Івано-Франківська
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