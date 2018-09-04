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В ФСБ РФ провели спецоперацию по уничтожению 77 килограмм яблок

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Уничтожение санкционных яблок в России
Уничтожение санкционных яблок в России / znak.com

Управление Россельхознадзора по Свердловской области при поддержке сотрудников региональной ФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 килограмм яблок.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Яблоки были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга. Какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ.

В Россельхознадзоре сказали, что "в ходе мероприятия на одном из складов обнаружены запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинные материалы – шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения".

Яблоки были изъяты из продажи. Их срочно вывезли в 70 километрах от уральской столицы на полигон завода "Интер" и там уничтожили: сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и землей.

Видео уничтожения яблок:

 

Теги: Новости России ФСБ
Источник: 24 Канал
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