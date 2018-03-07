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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В "Газпроме" объяснили, почему отказались поставлять газ в Украину

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"Газпром" назвал причину, почему отказался поставлять газ в Украину / Фото из открытых источников

В российском "Газпроме" заявили, что отказались возобновлять поставки газа в Украину из-за того, что полученное от "Нафтогаза" дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев, передает "ТАСС".

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В феврале 2018 года "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало конечному арбитражному решению от 22 декабря 2017 года, а также содержало ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов. Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги (предоплату поставок по март – "24"), поэтому не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую,
– сказал чиновник.

Медведев также рассказал, что хочет предложить украинской стороне встречу в связи с претензиями "Нафтогаза Украины" об отказе "Газпрома" поставлять газ с 1 марта, несмотря на полученную предоплату, а также о требованиях возместить связанные с этим убытки украинской компании.

"Что касается вопроса расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта сообщение "Нафтогазу" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", – добавил заместитель главы правления "Газпрома".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

Теги: Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газпром Украина – Россия Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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