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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У "Газпромі" пояснили, чому відмовились постачати газ в Україну

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"Газпром" назвав причину, чому відмовився постачати газ в Україну / Фото з відкритих джерел

У російському "Газпромі" заявили, що відмовилися відновлювати поставки газу в Україну через те, що отримане від "Нафтогазу" доповнення до контракту на постачання газу не повністю відповідало рішенню Стокгольмського арбітражу.

Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, передає "ТАСС".

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У лютому 2018 року "Газпром" отримав від "Нафтогазу України" підписане з його боку доповнення до контракту, що не повністю відповідало остаточному арбітражному рішенню від 22 грудня 2017 року, а також містило низку додаткових умов, які "Газпром" погодити не готовий. Саме тому "Газпром" і повернув гроші (передоплату поставок за березень – "24"), тож не треба, як то кажуть, перекладати з хворої голови на здорову,
– сказав чиновник.

Медведєв також розповів, що хоче запропонувати українській стороні зустріч у зв'язку з претензіями "Нафтогазу України" про відмову "Газпрому" постачати газ із 1 березня, незважаючи на отриману передоплату, а також про вимоги відшкодувати пов'язані з цим збитки українській компанії.

"Стосовно питання розірвання контрактів на постачання і на транзит газу я хотів би прокоментувати, що "Газпром" не тільки направив 5 березня повідомлення "Нафтогазу" про початок процедури розірвання контрактів, а й запропонував дату необхідної для цього зустрічі сторін", – додав заступник голови правління "Газпрому".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Україна – Росія Газпром
Джерело: 24 Канал
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