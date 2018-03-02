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У "Нафтогазі" зробили несподівану заяву щодо розірвання контрактів з "Газпромом"

4918 Читать новость на русском
"Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" документів про розірвання контракту / biz.nv.ua

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що не отримували від монополіста "Газпрому" жодних документів про розірвання контрактів щодо купівлі-продажу і постачання газу.

Після поразки 28 лютого у Стокгольмському арбітражі 2 березня російський "Газпром" оголосив про початок процедури розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз".

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Представники "Нафтогазу" прокоментували заяву "Газпрому", зазначивши, що не мають жодних документів від російської компанії щодо розірвання контрактів, передає "Укрінформ".

"Нафтогаз" поки що не отримував жодних документів від "Газпрому". На даний момент не коментуємо це питання,
– зазначили у прес-службі компанії.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".

Теги: Україна – Росія Новини України Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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