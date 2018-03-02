В "Нафтогазе" сделали неожиданное заявление о расторжении контрактов с "Газпромом"

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что не получали от монополиста "Газпрома" никаких документов о расторжении контрактов по купле-продаже и поставкам газа.

После поражения 28 февраля в Стокгольмском арбитраже 2 марта российский "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз".

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Представители "Нафтогаза" прокомментировали заявление "Газпрома", отметив, что не имеют никаких документов от российской компании о расторжении контрактов, передает "Укринформ".

"Нафтогаз" пока не получал никаких документов от "Газпрома". На данный момент не комментируем этот вопрос,

— отметили в пресс-службе компании.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.



В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".