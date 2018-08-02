В ГБР определились с победителями на должности следователей
Внутренняя конкурсная комиссия Государственного бюро расследований (ГБР) определила 75 победителей на должности следователей, они будут назначены после прохождения проверок.
Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает "Интерфакс-Украина".
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31 июля комиссия определила 75 победителей на должности следователей. Это те кандидаты, которые работают следователями в прокуратуре и других правоохранительных органах,
– рассказал Труба.
По его словам, закон четко установил квоты для следователей ГБР: 51% не должны работать следователями правоохранительных органов в течение последнего года, 49% – это действующие следователи прокуратуры и других правоохранительных органов.
"В целом мы объявили конкурс на 152 должности следователей центрального аппарата и на 231 пост – семи территориальных управлений. То есть на 383 должности", – добавил директор ГБР.
Труба отметил, что все эти кандидаты должны пройти спецпроверку, так же как и претенденты на руководящие должности в бюро.
Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований будет заниматься преступлениями, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно – преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений. Закон о ГБР был принят 12 ноября 2015 года. На неруководящие должности в ГБР проводят конкурс внутренние комиссии ГБР. При этом в конкурс отношении руководящих должностей ГБР не имеет права вмешиваться. Внешняя комиссия сформирована по квотам президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады.