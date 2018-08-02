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В ГБР определились с победителями на должности следователей

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Директор ГБР Роман Труба
Директор ГБР Роман Труба / pravda.com.ua

Внутренняя конкурсная комиссия Государственного бюро расследований (ГБР) определила 75 победителей на должности следователей, они будут назначены после прохождения проверок.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает "Интерфакс-Украина".

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31 июля комиссия определила 75 победителей на должности следователей. Это те кандидаты, которые работают следователями в прокуратуре и других правоохранительных органах,
– рассказал Труба.

По его словам, закон четко установил квоты для следователей ГБР: 51% не должны работать следователями правоохранительных органов в течение последнего года, 49% – это действующие следователи прокуратуры и других правоохранительных органов.

"В целом мы объявили конкурс на 152 должности следователей центрального аппарата и на 231 пост – семи территориальных управлений. То есть на 383 должности", – добавил директор ГБР.

Труба отметил, что все эти кандидаты должны пройти спецпроверку, так же как и претенденты на руководящие должности в бюро.

Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований будет заниматься преступлениями, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно – преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений. Закон о ГБР был принят 12 ноября 2015 года. На неруководящие должности в ГБР проводят конкурс внутренние комиссии ГБР. При этом в конкурс отношении руководящих должностей ГБР не имеет права вмешиваться. Внешняя комиссия сформирована по квотам президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады.

Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований
Источник: 24 Канал
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