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У ДБР визначилися з переможцями на посади слідчих

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Директор ДБР Роман Труба
Директор ДБР Роман Труба / pravda.com.ua

Внутрішня конкурсна комісія Державного бюро розслідувань (ДБР) визначила 75 переможців на посади слідчих, вони будуть призначені після проходження перевірок.

Про це заявив директор ДБР Роман Труба, передає "Інтерфакс-Україна".

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31 липня комісія визначила 75 переможців на посади слідчих. Це ті кандидати, які працюють слідчими в прокуратурі та інших правоохоронних органах,
– розповів Труба.

За його словами, закон чітко встановив квоти для слідчих ДБР: 51% не повинні працювати слідчими правоохоронних органів протягом останнього року, 49% – це діючі слідчі прокуратури та інших правоохоронних органів.

"Загалом ми оголосили конкурс на 152 посади слідчих центрального апарату й на 231 посаду – для семи територіальних управлінь. Тобто на 383 посади", – додав директор ДБР.

Труба наголосив, що всі ці кандидати мають пройди спецперевірку, так само як і претенденти на керівні посади в бюро.

Що таке ДБР?Державне бюро розслідувань займатиметься злочинами, які зараз підслідні прокуратурі, а саме – злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів. Закон про ДБР був ухвалений 12 листопада 2015 року. На некерівні посади в ДБР проводять конкурс внутрішні комісії ДБР. Натомість у конкурс щодо керівних посад ДБР не має права втручатися. Зовнішня комісія сформована за квотами президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань
Джерело: 24 Канал
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