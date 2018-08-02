У ДБР визначилися з переможцями на посади слідчих
Внутрішня конкурсна комісія Державного бюро розслідувань (ДБР) визначила 75 переможців на посади слідчих, вони будуть призначені після проходження перевірок.
Про це заявив директор ДБР Роман Труба, передає "Інтерфакс-Україна".
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31 липня комісія визначила 75 переможців на посади слідчих. Це ті кандидати, які працюють слідчими в прокуратурі та інших правоохоронних органах,
– розповів Труба.
За його словами, закон чітко встановив квоти для слідчих ДБР: 51% не повинні працювати слідчими правоохоронних органів протягом останнього року, 49% – це діючі слідчі прокуратури та інших правоохоронних органів.
"Загалом ми оголосили конкурс на 152 посади слідчих центрального апарату й на 231 посаду – для семи територіальних управлінь. Тобто на 383 посади", – додав директор ДБР.
Труба наголосив, що всі ці кандидати мають пройди спецперевірку, так само як і претенденти на керівні посади в бюро.
Що таке ДБР?Державне бюро розслідувань займатиметься злочинами, які зараз підслідні прокуратурі, а саме – злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів. Закон про ДБР був ухвалений 12 листопада 2015 року. На некерівні посади в ДБР проводять конкурс внутрішні комісії ДБР. Натомість у конкурс щодо керівних посад ДБР не має права втручатися. Зовнішня комісія сформована за квотами президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.