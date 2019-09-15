В Генпрокуратуре объяснили закрытие дела против екс заместителя генпрокурора Кузьмина

В ГПУ рассказали, что производство, открытое против бывшего заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича – Рената Кузьмина в июле 2014 года, было закрыто из-за недостаточности доказательств.

Уголовное производство в отношении бывшего заместителя генпрокурора, а ныне нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" (№35 в списке) Рената Кузьмина генпрокуратура закрыла еще 22 августа.

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В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны,

– говорится в ответе ГПУ на запрос "Радио Свобода".

Бывшего первого заместителя скандального генерального прокурора Виктора Пшонки, Кузьмина больше нет в базе лиц, скрывающихся от органов власти, МВД Украины.

5 сентября Bihus.Info выпустил блог об уголовных делах и розыск Кузьмина. Тогда же и стало известно, что его больше нет в базе розыска МВД.

Центризбирком зарегистрировал Кузьмина депутатом 12 августа. Он участвовал в выборах, несмотря на то, что по заявлениям Генпрокуратуре он мог скрываться от следствия в России и аннексирована ней Крыму.

Коротко о Ренате Кузьмине и в чем его подозревают?

Кузьмин занимал должность первого заместителя генпрокурора Украины (Виктора Пшонки) в 2010-2014 годах и заместителя секретаря СНБО в 2013-2014 годах. В 2014 году баллотировался в президенты, но проиграл выборы и исчез. Тогда прокуратура и полиция объявили его в розыск.

Ему инкриминировали превышение полномочий. В частности, при задержании в 2010 году Юрия Луценко по делу, когда тот возглавлял МВД.

В 2017 году ГПУ объявила о подозрении Кузьмину в захвате земли комплекса отдыха "Пуща-Водица". А еще, по данным ГПУ, политик противоправно стал владельцем недвижимости неизвестного происхождения, которая в 2010 году стоила почти 8,4 миллиона гривен.

Кузьмин находится в розыске. На вопросы журналистов Bihus.Info, где Кузьмин был последние 5 лет, он не ответил ни в соцсети, ни при встрече в кулуарах Рады. Коллеги по партии также не знают, где был скандальный чиновник. Вероятным местом его пребывания считалась Россия или территория аннексированного Крыма.



Первая семерка списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" / 24 канал