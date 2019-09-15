У Генпрокуратурі пояснили закриття справи проти ексзаступника генпрокурора Кузьміна

В ГПУ розповіли, що провадження, відкрите проти колишнього заступника генпрокурора часів Віктора Януковича – Рената Кузьміна у липні 2014 року, було закрите через недостатність доказів.

Кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора, а нині нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" (№35 у списку) Рената Кузьміна генпрокуратура закрила ще 22 серпня.

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У зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді й тим, що можливості їх отримати вичерпані, – говориться у відповіді ГПУ на запит "Радіо Свобода".

Колишнього першого заступника скандального генерального прокурора Віктора Пшонки, Кузьміна більше немає в базі осіб, які переховуються від органів влади, МВС України.

5 вересня Bihus.Info випустив блог про кримінальні справи та розшук Кузьміна. Тоді ж і стало відомо, що його більше немає в базі розшуку МВС.

Центрвиборчком зареєстрував Кузьміна депутатом 12 серпня. Він брав участь у виборах, попри те, що за заявами Генпрокуратурі він міг переховуватися від слідства в Росії й анексованому нею Криму.

Коротко про Рената Кузьміна і в чому його підозрюють

Кузьмін обіймав посаду першого заступника генпрокурора України (Віктора Пшонки) у 2010-2014 роках та заступника секретаря РНБО у 2013-2014 роках. У 2014 році балотувався у президенти, але програв вибори та зник. Тоді прокуратура і поліція оголосили його в розшук.

Йому інкримінували перевищення повноважень. Зокрема, при затриманні у 2010 році Юрія Луценка за справи, коли той очолював МВС.

У 2017 році ГПУ оголосила Кузьміну про підозру в захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". А ще, за даними ГПУ, політик протиправно став власником нерухомості невідомого походження, яка у 2010 році коштувала майже 8,4 мільйона гривень.

Кузьмін перебував в розшуку. На запитання журналістів Bihus.Info, де Кузьмін був останні 5 років, він не відповідав ані у соцмережі, ані при зустрічі у кулуарах Ради. Колеги по партії також не знають, де був скандальний чиновник. Ймовірним місцем його перебування вважається Росія або територія анексованого Криму.



Перша сімка списку партії "Опозиційна платформа – За життя" / 24 канал