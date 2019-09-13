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      Заступник генпрокурора Касько знову візьметься за справу "діамантових прокурорів"

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      Віталій Касько пообіцяв швидкий розгляд справи "діамантових прокурорів"
      Віталій Касько пообіцяв швидкий розгляд справи "діамантових прокурорів" / ukrinform.ua

      Перший заступник генпрокурора України Віталій Касько пообіцяв швидкий розгляд справи "діамантових прокурорів" у суді, і в цілому проведення аудиту кримінальних проваджень щодо незаконних дій прокурорів.

      "Ми зробимо все, щоб справи так званих діамантових прокурорів були завершені в суді якомога швидше. А ті справи, які не дійшли до суду, будуть проаналізовані, буде проведено їх аудит, і якщо там будуть підстави для притягнення до відповідальності, ми завершимо розслідування", – запевнив Касько в ефірі програми "Право на владу".

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      При цьому заступник голови ГПУ зазначив, що "це стосуватиметься не тільки "діамантових прокурорів", а й будь-яких прокурорів, які скоїли корупційні або інші кримінальні правопорушення".

      Що відомо про справу "діамантових прокурорів"?

      Касько керував розслідуванням цієї справи, коли ще був заступником генпрокурора Віктора Шокіна (2014-2016 роки). Справу ініціювали після скарги одного з підприємців, що займався незаконним видобутком піску, на те, що представники прокуратури вимагають значні хабарі за "кришування бізнесу".

      Справу відкрили влітку 2015 року за обвинуваченням у хабарництві ексзаступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та ексзаступника прокурора Київщини Олександра Корнійця – "діамантових прокурорів". Діамантовими цих прокурорів назвали тому, що під час обшуків у них знайшли чимало готівки та діамантів.

      Дізнайтеся більше про біографію Каська

      У 2016 році заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе разом з групою слідчих і прокурорів у справі повідомив про ділові зв'язки Шокіна і "діамантових прокурорів", а також про його палке заступництво за цих прокурорів та намагання голови ГПУ загальмувати і паралізувати хід кримінальної справи. Цього ж дня Шокін під виглядом реорганізації відомства звільнив з ГПУ слідчих у справі "діамантових прокурорів" і справа досі не завершена.

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      Теги: Новини політики Віталій Касько ГПУ Розслідування Новини України Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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