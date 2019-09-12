Заступник генпрокурора виявився одногрупником Андрія Богдана: як це вплинуло на призначення

Перший заступник голови генерального прокурора Віталій Касько колись разом навчався в університеті з головою Офісу Президента України Андрієм Богданом. Тоді двоє майбутніх юристів були одногрупниками.

Втім це ніяк не вплинуло на призначення на посаду заступника голови ГПУ, запевнив Віталій Касько в ефірі "Право на владу".

Читайте також: Касько став першим заступником генпрокурора: що про нього відомо

Це ніяк не вплинуло, оскільки пропозицію стати заступником я отримав на пряму від генерального прокурора. Ба більше, на жаль, у мене навіть не було можливості побачитися зі своїм одногрупником перед призначенням,

– розповів Касько.

Що відомо про Віталія Каська?Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Відразу ж розпочав працювати у Львівській транспортній прокуратурі.



У 2014 році став заступником генпрокурора Віктора Шокіна, а звільнився з посади у 2016 році. Після цього Касько продовжив працювати адвокатом. З 7 серпня 2019 – член Комісії з питань правової реформи.