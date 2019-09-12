00:43
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Заступник генпрокурора виявився одногрупником Андрія Богдана: як це вплинуло на призначення

      546 Читать новость на русском
      Касько: знайомство з Богданом ніяк не вплинуло на моє призначення
      Касько: знайомство з Богданом ніяк не вплинуло на моє призначення / strana.ua

      Перший заступник голови генерального прокурора Віталій Касько колись разом навчався в університеті з головою Офісу Президента України Андрієм Богданом. Тоді двоє майбутніх юристів були одногрупниками.

      Втім це ніяк не вплинуло на призначення на посаду заступника голови ГПУ, запевнив Віталій Касько в ефірі "Право на владу".

      Читайте також: Касько став першим заступником генпрокурора: що про нього відомо

      Це ніяк не вплинуло, оскільки пропозицію стати заступником я отримав на пряму від генерального прокурора. Ба більше, на жаль, у мене навіть не було можливості побачитися зі своїм одногрупником перед призначенням,
      – розповів Касько.

      Що відомо про Віталія Каська?Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Відразу ж розпочав працювати у Львівській транспортній прокуратурі.

      У 2014 році став заступником генпрокурора Віктора Шокіна, а звільнився з посади у 2016 році. Після цього Касько продовжив працювати адвокатом. З 7 серпня 2019 – член Комісії з питань правової реформи.

      blog_ava
      Пріорітети нової команди МОН: шкільна реформа для всіх та фінансування ВНЗ по-новому
      12 вересня
      4219
      Теги: Новини України Новини політики Віталій Касько ГПУ Руслан Рябошапка Андрій Богдан Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      12 вересня , 22:25 Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      988
      Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      12 вересня , 22:00 Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 384
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1415
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      12 вересня , 21:01 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 539
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      12 вересня , 20:01 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 1480
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук