Заместитель генпрокурора оказался одногруппником Андрея Богдана: как это повлияло на назначение

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько когда-то вместе учился в университете с главой Офиса Президента Украины Андреем Богданом. Тогда двое будущих юристов были одногруппниками.

Впрочем это никак не повлияло на назначение на должность заместителя главы ГПУ, заверил Виталий Касько в эфире "Право на власть".

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Это никак не повлияло, поскольку предложение стать заместителем я получил на прямую от генерального прокурора. Более того, к сожалению, у меня даже не было возможности увидеться со своим одногруппником перед назначением,

– рассказал Касько.

Что известно о Виталии Касько?Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Сразу же начал работать во Львовской транспортной прокуратуре.



В 2014 году стал заместителем генпрокурора Виктора Шокина, а уволился с должности в 2016 году. После этого Касько продолжил работать адвокатом. С 7 августа 2019 – член Комиссии по вопросам правовой реформы.