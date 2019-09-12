Заместитель генпрокурора оказался одногруппником Андрея Богдана: как это повлияло на назначение
Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько когда-то вместе учился в университете с главой Офиса Президента Украины Андреем Богданом. Тогда двое будущих юристов были одногруппниками.
Впрочем это никак не повлияло на назначение на должность заместителя главы ГПУ, заверил Виталий Касько в эфире "Право на власть".
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Это никак не повлияло, поскольку предложение стать заместителем я получил на прямую от генерального прокурора. Более того, к сожалению, у меня даже не было возможности увидеться со своим одногруппником перед назначением,
– рассказал Касько.
Что известно о Виталии Касько?Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Сразу же начал работать во Львовской транспортной прокуратуре.
В 2014 году стал заместителем генпрокурора Виктора Шокина, а уволился с должности в 2016 году. После этого Касько продолжил работать адвокатом. С 7 августа 2019 – член Комиссии по вопросам правовой реформы.
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