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      Заместитель генпрокурора оказался одногруппником Андрея Богдана: как это повлияло на назначение

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      Касько: знакомство с Богданом никак не повлияло на мое назначение
      Касько: знакомство с Богданом никак не повлияло на мое назначение / strana.ua

      Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько когда-то вместе учился в университете с главой Офиса Президента Украины Андреем Богданом. Тогда двое будущих юристов были одногруппниками.

      Впрочем это никак не повлияло на назначение на должность заместителя главы ГПУ, заверил Виталий Касько в эфире "Право на власть".

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      Это никак не повлияло, поскольку предложение стать заместителем я получил на прямую от генерального прокурора. Более того, к сожалению, у меня даже не было возможности увидеться со своим одногруппником перед назначением,
      – рассказал Касько.

      Что известно о Виталии Касько?Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Сразу же начал работать во Львовской транспортной прокуратуре.

      В 2014 году стал заместителем генпрокурора Виктора Шокина, а уволился с должности в 2016 году. После этого Касько продолжил работать адвокатом. С 7 августа 2019 – член Комиссии по вопросам правовой реформы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Андрей Богдан Руслан Рябошапка ГПУ Виталий Касько
      Источник: 24 канал
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