Заместитель генпрокурора Касько снова возьмется за дело "бриллиантовых прокуроров"

Первый заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько пообещал скорое рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" в суде, и в целом проведение аудита уголовных производств относительно незаконных действий прокуроров.

"Мы сделаем все, чтобы дела так называемых "бриллиантовых прокуроров" были завершены в суде как можно скорее. А те дела, которые не дошли до суда, будут проанализированы, будет проведен их аудит, и если там будут основания для привлечения к ответственности, мы завершим расследование", – заверил Касько в эфире программы "Право на власть".

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При этом заместитель главы ГПУ отметил, что "это будет касаться не только "бриллиантовых прокуроров", но и любых прокуроров, совершивших коррупционные или другие уголовные правонарушения".

Что известно о деле "бриллиантовых прокуроров"?

Касько руководил расследованием этого дела, когда еще был заместителем генпрокурора Виктора Шокина (2014-2016 годы). Дело инициировано после жалобы одного из предпринимателей, который занимался незаконной добычей песка, на то, что представители прокуратуры требуют значительные взятки за "крышевание бизнеса".

Дело открыли летом 2015 года по обвинению во взяточничестве экс-заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевщины Александра Корнийца – "бриллиантовых прокуроров". Бриллиантовыми этих прокуроров назвали потому, что во время обысков у них нашли немало наличных средств и алмазов.

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В 2016 году заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе вместе с группой следователей и прокуроров по делу сообщил о деловых связях Шокина и "бриллиантовых прокуроров", а также о его пылком покровительстве этих прокуроров и попытке главы ГПУ затормозить и парализовать ход уголовного дела. В этот же день Шокин под видом реорганизации ведомства уволил из ГПУ следователей по делу "бриллиантовых прокуроров" и дело до сих пор не завершено.