09:19
13 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался
      Вєсті Кремля
      00:14, сегодня
      Вести.UA: Крепостной Аваков слушается Зеленского. Немногочисленное войско Порошенко
      Вєсті.UA
      19:44, 12 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА

      Заместитель генпрокурора Касько снова возьмется за дело "бриллиантовых прокуроров"

      104 Читати новину українською
      Виталий Касько пообещал быстрое рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров"
      Виталий Касько пообещал быстрое рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" / ukrinform.ua

      Первый заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько пообещал скорое рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" в суде, и в целом проведение аудита уголовных производств относительно незаконных действий прокуроров.

      "Мы сделаем все, чтобы дела так называемых "бриллиантовых прокуроров" были завершены в суде как можно скорее. А те дела, которые не дошли до суда, будут проанализированы, будет проведен их аудит, и если там будут основания для привлечения к ответственности, мы завершим расследование", – заверил Касько в эфире программы "Право на власть".

      Читайте также: Касько оказался одногруппником Андрея Богдана: как это повлияло на назначение

      При этом заместитель главы ГПУ отметил, что "это будет касаться не только "бриллиантовых прокуроров", но и любых прокуроров, совершивших коррупционные или другие уголовные правонарушения".

      Что известно о деле "бриллиантовых прокуроров"?

      Касько руководил расследованием этого дела, когда еще был заместителем генпрокурора Виктора Шокина (2014-2016 годы). Дело инициировано после жалобы одного из предпринимателей, который занимался незаконной добычей песка, на то, что представители прокуратуры требуют значительные взятки за "крышевание бизнеса".

      Дело открыли летом 2015 года по обвинению во взяточничестве экс-заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевщины Александра Корнийца – "бриллиантовых прокуроров". Бриллиантовыми этих прокуроров назвали потому, что во время обысков у них нашли немало наличных средств и алмазов.

      Узнайте больше о биографии Касько

      В 2016 году заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе вместе с группой следователей и прокуроров по делу сообщил о деловых связях Шокина и "бриллиантовых прокуроров", а также о его пылком покровительстве этих прокуроров и попытке главы ГПУ затормозить и парализовать ход уголовного дела. В этот же день Шокин под видом реорганизации ведомства уволил из ГПУ следователей по делу "бриллиантовых прокуроров" и дело до сих пор не завершено.

      blog_ava
      Что означает появление Коломойского в Офисе Президента: мнения экспертов
      сегодня
      738
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Расследования Виталий Касько Криминальные новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Третий пошел: как освобождение Болтона повлияет на политику США в отношении Украины и мира
      сегодня , 09:10 Третий пошел: как освобождение Болтона повлияет на политику США в отношении Украины и мира
      Світлана Попова 427
      Миссия МВФ в Украине: что нужно знать о работе с Фондом и его кредитах
      сегодня , 08:45 Миссия МВФ в Украине: что нужно знать о работе с Фондом и его кредитах
      Євгенія Мазур 205
      Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      12 сентября , 09:30 Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      150
      До середньої школи – за міжнародним дипломом
      сегодня , 08:40 До середньої школи – за міжнародним дипломом
      Блог Медіа 274
      Оккупационные выборы в Крыму: каковы перспективы возвращения полуострова
      сегодня , 08:15 Оккупационные выборы в Крыму: каковы перспективы возвращения полуострова
      Інна Жолобович 672
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук