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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В Генштабе объяснили при каких условиях ВСУ могут вернуться на участки разведения

      21 Читати новину українською
      ВСУ имеют право вернуться на место разведения при определенных условиях
      ВСУ имеют право вернуться на место разведения при определенных условиях / interfax

      Заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев рассказал, что в случае возобновления врагом обстрелов на участках разведения сил на Донбассе ВСУ имеют право вновь занять свои позиции. Такой шаг предусмотрен подписанным в Минске рамочным соглашением о разведении сил.

      Об этом Наев рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

      К теме: Накопление сил РФ на Донбассе сейчас нет, – Наев

      Есть рамочное соглашение, подписанное 21 сентября 2016 Трехсторонней контактной группой, и в нем прописаны три участка разведения: Станица Луганская, Золотое и Петровское. Если потом восстановятся обстрелы, то предусмотрено, что стороны имеют право занять эти позиции. В Золотом и Петровском уже происходило разведение сторон, но затем эти участки были заняты в связи с тем, что противник нарушил условия,
      – пояснил Наев.

      Он также отметил, что у военных есть возможность наблюдать за действиями противника на участках разведения. Украинская армия обладает разведывательными системами видеонаблюдения, что позволяет ей наблюдать за действиями врага.

      Кроме того, заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил, что ни в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, ни на совещаниях в Генштабе пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе, кроме выше упомянутых.

      Я общался перед эфиром с военным, который участвует в работе Трехсторонней контактной группы, и спрашивал, обсуждались ли вообще в рамках ТКГ другие участки разведения, и получил ответ, что ни разу на всех заседаниях, другие участки разведения не обсуждались,
      – рассказал Наев.

      Он также отметил, что присутствует на всех служебных совещаниях в Генштабе и ни разу не слышал, чтобы обсуждались любые другие участки разведения.

      Что надо знать о разведении войск в Золотом:

      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.


      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
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