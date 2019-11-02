У Генштабі пояснили за яких умов ЗСУ можуть повернутися на ділянки розведення

Заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв розповів, що у разі відновлення ворогом обстрілів на ділянках розведення сил на Донбасі ЗСУ мають право знову зайняти свої позиції. Такий крок передбачено підписаною у Мінську рамковою угодою про розведення сил.

Про це Наєв розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

До теми: Накопичення сил РФ на Донбасі зараз немає, – Наєв

Є рамкову угоду, підписана 21 вересня 2016 року Тристоронньою контактною групою, і в ній прописані три ділянки розведення: Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Якщо потім відновляться обстріли, то передбачено, що сторони мають право зайняти ці позиції. У Золотому і Петровському вже відбувалося розведення сторін, але потім ці ділянки були зайняті у зв'язку з тим, що противник порушив умови,

– пояснив Наєв.

Він також зазначив, що в українських військових є можливість спостерігати за діями противника на ділянках розведення. Українська армія володіє розвідувальними системами відеонагляду, що дозволяє їй спостерігати за діями ворога.

Крім того заступник начальника Генштабу ЗСУ зазначив, що ні в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську, ні на нарадах у Генштабі поки не обговорюються інші ділянки розведення сил на Донбасі, крім вище згаданих.

Я спілкувався перед ефіром з військовим, який бере участь в роботі Тристоронньої контактної групи, і питав, чи обговорювалися взагалі в рамках ТКГ інші ділянки розведення, і отримав відповідь, що ні разу, на всіх засіданнях, інші ділянки розведення не обговорювалися,

– розповів Наєв.

Він також зауважив, що є присутнім на всіх службових нарадах в Генштабі і жодного разу не чув, щоб обговорювалися будь-які інші ділянки розведення.

Що треба знати про розведення військ у Золотому:

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.