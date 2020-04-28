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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      В Генштабе ВСУ уверены: количество больных коронавирусом будет расти

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      В ВСУ количество больных коронавирусом увеличится – прогноз врачей
      Кількість хворих на коронавірус військових, ймовірно, збільшиться / Главком

      Рост заболеваемости COVID-19 среди украинских военнослужащих – неизбежен. Ведь большинство из них – контрактники, которые контактируют с большим количеством людей.

      Більшість військовослужбовців в українській армії проживають з родинами, тому й більше ризикують інфікуватись. Про це повідомив головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим, пише РБК-Україна.

      До теми Коронавірус у Збройних силах України: командування Медсил уточнило дані про 6 нових випадків

      Буде збільшення, безумовно, буде. Але я вважаю, що це не буде критично. Я впевнений, що ми впораємося,
      – зазначив Олим.

      Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ

      У Харкові у Військово-медичному клінічному центрі (ВМКЦ) Північного регіону зафіксували спалах COVID-19. Тут коронавірусом заразилися щонайменше 14 осіб. Серед інфікованих: 8 лікарів, які працюють у військовому шпиталі, ще 1 медик перебуває у відрядженні та його прикріпили до ВМКЦ, 5 військовослужбовців.

      Наразі у пресцентрі ЗСУ повідомили про коронавірус у 64 військових, двоє людей померли. 18 військовослужбовцям Збройних сил України вже вдалося одужати.

      Як виявити коронавірус
      Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Новости Украины Вооруженные силы Украины
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