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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      У Генштабі ЗСУ впевнені: кількість хворих на коронавірус буде зростати

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      У ЗСУ кількість хворих на коронавірус збільшиться – прогноз лікарів
      Кількість хворих на коронавірус військових, ймовірно, збільшиться / Главком

      Зростання захворюваності на COVID-19 серед українських військовослужбовців – неминуче. Адже більшість з них – контрактники, які контактують з великою кількістю людей.

      Більшість військовослужбовців в українській армії проживають з родинами, тому й більше ризикують інфікуватись. Про це повідомив головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим, пише РБК-Україна.

      До теми Коронавірус у Збройних силах України: командування Медсил уточнило дані про 6 нових випадків

      Буде збільшення, безумовно, буде. Але я вважаю, що це не буде критично. Я впевнений, що ми впораємося,
      – зазначив Олим.

      Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ

      У Харкові у Військово-медичному клінічному центрі (ВМКЦ) Північного регіону зафіксували спалах COVID-19. Тут коронавірусом заразилися щонайменше 14 осіб. Серед інфікованих: 8 лікарів, які працюють у військовому шпиталі, ще 1 медик перебуває у відрядженні та його прикріпили до ВМКЦ, 5 військовослужбовців.

      Наразі у пресцентрі ЗСУ повідомили про коронавірус у 64 військових, двоє людей померли. 18 військовослужбовцям Збройних сил України вже вдалося одужати.

      Як виявити коронавірус
      Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Збройні сили України Коронавірус COVID-19
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