У Генштабі ЗСУ впевнені: кількість хворих на коронавірус буде зростати

Зростання захворюваності на COVID-19 серед українських військовослужбовців – неминуче. Адже більшість з них – контрактники, які контактують з великою кількістю людей.

Більшість військовослужбовців в українській армії проживають з родинами, тому й більше ризикують інфікуватись. Про це повідомив головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим, пише РБК-Україна.

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Буде збільшення, безумовно, буде. Але я вважаю, що це не буде критично. Я впевнений, що ми впораємося,

– зазначив Олим.

Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ

У Харкові у Військово-медичному клінічному центрі (ВМКЦ) Північного регіону зафіксували спалах COVID-19. Тут коронавірусом заразилися щонайменше 14 осіб. Серед інфікованих: 8 лікарів, які працюють у військовому шпиталі, ще 1 медик перебуває у відрядженні та його прикріпили до ВМКЦ, 5 військовослужбовців.

Наразі у пресцентрі ЗСУ повідомили про коронавірус у 64 військових, двоє людей померли. 18 військовослужбовцям Збройних сил України вже вдалося одужати.



Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу