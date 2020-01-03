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      В геополитическом плане Украина выиграла, – эксперт о транзитном контракте газа с Россией

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      Подписание контракта по транзиту газа важно для государственной безопасности / 24 канал

      Подписание контракта по транзиту российского газа по украинской газотранспортной системе было неизбежным. В этом заинтересованы Газпром и Европа. Украина выиграла с точки зрения государственной безопасности.

      Такое мнение 24 каналу высказал экономический эксперт Валерий Клочок.

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      Газпром заинтересован зайти на европейский рынок, у него есть проблема сбыта. Надо же России бюджет наполнять. Российская экономика – сырьевая. Мало производится готового товара. И Европа для России – потенциальный клиент для сбыта газа,
      – говорит Валерий Клочок.

      По словам эксперта, один из принципов Евросоюза – честная конкуренция. Как объясняет Клочок, чтобы российского газа не было в достаточном количестве на европейском рынке, создаются благоприятные условия для продажи американского сжиженного газа. Достижением для США и ЕС стал приход американского сжиженного газа на европейский рынок. Европе важно присутствие разных газов, чтобы он был дешевым.

      В геополитическом плане Украина выиграла. Сумма транзитного контракта семь миллиардов долларов за пять лет – не так много. Но здесь нельзя мерить деньгами. Это вопрос государственной безопасности,
      – подчеркнул Валерий Клочок.

      Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией?

      • 30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
      • Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Евросоюз Газовый контракт Нафтогаз Газпром ГТС
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