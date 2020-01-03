В геополитическом плане Украина выиграла, – эксперт о транзитном контракте газа с Россией

Подписание контракта по транзиту российского газа по украинской газотранспортной системе было неизбежным. В этом заинтересованы Газпром и Европа. Украина выиграла с точки зрения государственной безопасности.

Такое мнение 24 каналу высказал экономический эксперт Валерий Клочок.

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Газпром заинтересован зайти на европейский рынок, у него есть проблема сбыта. Надо же России бюджет наполнять. Российская экономика – сырьевая. Мало производится готового товара. И Европа для России – потенциальный клиент для сбыта газа,

– говорит Валерий Клочок.

По словам эксперта, один из принципов Евросоюза – честная конкуренция. Как объясняет Клочок, чтобы российского газа не было в достаточном количестве на европейском рынке, создаются благоприятные условия для продажи американского сжиженного газа. Достижением для США и ЕС стал приход американского сжиженного газа на европейский рынок. Европе важно присутствие разных газов, чтобы он был дешевым.

В геополитическом плане Украина выиграла. Сумма транзитного контракта семь миллиардов долларов за пять лет – не так много. Но здесь нельзя мерить деньгами. Это вопрос государственной безопасности,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией?