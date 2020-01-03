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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У геополітичному плані Україна виграла, – експерт про транзитний контакт газу з Росією

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      Підписання контракту по транзиту газу важливе для державної безпеки / 24 канал

      Підписання контракту по транзиту російського газу українською газотранспортною системою було неминучим. У цьому зацікавлені Газпром і Європа. Україна виграла з точки зору державної безпеки.

      Таку думку 24 каналу висловив економічний експерт Валерій Клочок.

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      Газпром зацікавлений зайти на європейський ринок, бо в нього є проблема збуту. Треба ж Росії бюджет наповнювати. Російська економіка – сировинна. Мало виробляється готового товару. І Європа для Росії – потенційний клієнт для збуту газу,
      – зауважує Валерій Клочок.

      За словами експерта, один із принципів Євросоюзу – чесна конкуренція. Як пояснює Клочок, аби російського газу не було в достатній кількості на європейському ринку, створюються сприятливі умови для продажу американського скрапленого газу. Досягненням для США і ЄС став прихід американського скрапленого газу на європейський ринок. Європі важлива присутність різного газу, щоб він був дешевим.

      У геополітичному плані Україна виграла. Сума транзитного контракту сім мільярдів доларів за п’ять років – не так багато. Але тут не можна міряти грошима. Це питання державної безпеки,
      – підкреслив Валерій Клочок.

      Що відомо про новий транзитний договір України з Росією?

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Євросоюз ГТС Газовий контракт Нафтогаз Газпром
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