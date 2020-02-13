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      В Германии арестовали подозреваемого в поставках военного оборудования России

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      В Германии арестовали подозреваемого в поставках военного оборудования РФ / ukrinform.ua

      Немец вопреки санкциям ЕС поставлял в Россию военное оборудование. Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на его арест.

      О разоблачении злоумышленника и его аресте, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Германии.

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      Гражданина Германии подозревают в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в Россию,
      – говорится в сообщении.

      Подозреваемого называют  Александром С. Сотрудники криминальной полиции временно арестовали его. Следователи также провели обыски в квартире мужчины и в помещении компании, которой он руководит.

      По информации следствия, немец поставлял станки в Россию вопреки санкциям ЕС. Он понимал, что военное оборудование подпадает под санкции ЕС. Поэтому вел дела через подставных покупателей и скрывал назначения товара.

      С января 2016 до января 2018 года он семь раз незаконно доставил товар в Россию. На этом немец заработал более 8 миллионов евро.

      Обратите внимание! Евросоюз впервые ввел санкции против России из-за агрессии в отношении Украины в 2014 году. С тех пор их каждый раз продлевают на пол года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Новости политики Санкции Оружие Евросоюз
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