У Німеччині арештували підозрюваного у постачанні військового обладнання Росії

Німець всупереч санкціям ЄС постачав у Росію військове обладнання. Генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на його арешт.

Про викриття зловмисника та його арешт повідомляє пресслужба генеральної прокуратури Німеччини.

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Громадянина Німеччини підозрюють у порушенні ембарго на постачання військового устаткування та обладнання подвійного призначення до Росії,

– йдеться в повідомленні.

Підозрюваного називають Александром С. Співробітники кримінальної поліції тимчасово арештували його. Слідчі також провели обшуки у квартирі чоловіка та у приміщення компанії, якою він керує.

За інформацією слідства, німець доставляв верстати в Росію всупереч санкціям ЄС. Він розумів, що військове обладнання підпадає під санкції ЄС. Тому вів справи через підставних покупців та приховував призначення товару.

Від січня 2016 до січня 2018 року він сім разів незаконно доставив товар у Росію. На цьому німець заробив понад 8 мільйонів євро.

Зверніть увагу! Євросоюз вперше запровадив санкції проти Росії через агресію щодо України у 2014 році. Відтоді їх щоразу продовжують на пів року.