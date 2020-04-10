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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Германии богослужение слушали в автомобильном кинотеатре

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      На літургію приїхали 400 авто / Der Spiegel

      В Дюссельдорфе сотни христиан приняли участие в богослужении в Страстную пятницу во время пандемии коронавируса. Люди слушали службу в собственных автомобилях – благодаря радиотрансляции.

      На екуменічне богослужіння, яке очолили протестантський та католицький священники, прибули близько 400 автомобілів. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung. Священники стояли на невеликій сцені перед усіма автівками.

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      Богослужіння транслювали по радіо. Через карантинні обмеження люди залишались у машинах, проте відкривали дахи та вікна. На незвичайну відправу квитки можна було придбати в інтернеті, їх сканували через скло, аби знизити ризик зараження.


      Богослужіння було екуменічним / Фото Süddeutsche Zeitung

      У такому самому форматі у Дюссельдорфі планують провести і великодню месу: у неділю – для католиків, у понеділок – для протестантів. Загалом у Німеччині закликають парафіян долучатись до богослужінь на Великдень через відеотрансляції.


      У схожому форматі проведуть і великодню месу / Фото WDR

      COVID-19 у Німеччині

      Карантин у Німеччині продовжили до 19 квітня. Серед обмежень:

      • заборонено збиратися у публічних місцях групами більше ніж двоє людей;
      • контакти з іншими мають бути зведені до мінімуму;
      • у публічних місцях повинна дотримуватися відстань у 1,5 метра;
      • заклади громадського харчування повинні залишатися закритими, однак доставка їжі дозволена;
      • заклади обслуговування мають бути закриті;
      • в організаціях, що працюють, повинні дотримуватися правила гігієни для працівників та відвідувачів.

      Наразі в Німеччині 118 тисяч інфікованих на коронавірус, з них 2 600 – померли.


      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Пасха Религия
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