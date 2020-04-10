У Німеччині богослужіння слухали у автомобільному кінотеатрі

У Дюссельдорфі сотні християн взяли участь в богослужінні у Страсну пятницю під час пандемії коронавірусу. Люди слухали службу у власних автомобілях – завдяки радіотрансляції.

На екуменічне богослужіння, яке очолили протестантський та католицький священники, прибули близько 400 автомобілів. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung. Священники стояли на невеликій сцені перед усіма автівками.

Дивіться також Коронавірус в Німеччині: уряд Меркель не планує послаблювати обмеження

Богослужіння транслювали по радіо. Через карантинні обмеження люди залишались у машинах, проте відкривали дахи та вікна. На незвичайну відправу квитки можна було придбати в інтернеті, їх сканували через скло, аби знизити ризик зараження.



Богослужіння було екуменічним / Фото Süddeutsche Zeitung

У такому самому форматі у Дюссельдорфі планують провести і великодню месу: у неділю – для католиків, у понеділок – для протестантів. Загалом у Німеччині закликають парафіян долучатись до богослужінь на Великдень через відеотрансляції.



У схожому форматі проведуть і великодню месу / Фото WDR

COVID-19 у Німеччині

Карантин у Німеччині продовжили до 19 квітня. Серед обмежень:

заборонено збиратися у публічних місцях групами більше ніж двоє людей;

контакти з іншими мають бути зведені до мінімуму;

у публічних місцях повинна дотримуватися відстань у 1,5 метра;

заклади громадського харчування повинні залишатися закритими, однак доставка їжі дозволена;

заклади обслуговування мають бути закриті;

в організаціях, що працюють, повинні дотримуватися правила гігієни для працівників та відвідувачів.

Наразі в Німеччині 118 тисяч інфікованих на коронавірус, з них 2 600 – померли.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу