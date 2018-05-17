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В Германии бушевал мощный торнадо: видео

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В Германии бушевал торнадо
В Германии бушевал торнадо / nat-geo.ru

Сорванные крыши, поврежденные автомобили и поваленные деревья: в среду, 16 мая, по северо-западу Германии прошелся огромный торнадо. Сейчас в районе Нижнего Рейна люди начинают наводить порядок.

Об этом сообщило немецкое издание Focus.

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Торнадо бушевал примерно 10-15 минут.

Известно, что в Фирзене двое пострадавших. Также в ряде населенных пунктов ураган срывал черепичные крыши с десятков домов, побил машины и вырвал с корнем деревья. У кровельщикам больше всего работы, но они обещают помочь людям в ближайшие дни. Дороги и рельсы разблокировали только в четверг утром.

Мы ожидаем, что очистка будет завершена относительно быстро,
– сказал представитель города.

Согласно первоначальным выводам, есть лишь поверхностные повреждения.

Очень впечатляюще торнадо прошелся над районом Фирзена на западе Германии, он нанес здесь сушественый ущерб,
– заявил предприниматель Джорг Качелманн.

Еще в этом году в Германии наблюдалось, как минимум, шесть торнадо.

Теги: Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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