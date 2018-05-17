У Німеччині прокотився потужний торнадо: відео
Зірвані дахи, пошкоджені автомобілі і повалені дерева: у середу, 16 травня, по північному заходу Німеччини пройшовся величезний торнадо. Наразі в районі Нижнього Рейну люди починають наводити порядок.
Про це повідомило німецьке видання Focus.
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Торнадо штормив приблизно 10-15 хвилин.
Наразі відомо, що у Фірзені два постраждалих. Також в ряді населених пунктів ураган зривав черепичні дахи з десятків будинків, побив машини і вирвав з корінням дерева. Покрівельникам найбільше роботи, але вони обіцяють допомогти людям у найближчі дні. Дороги та рейки розблокували лише в четвер вранці.
Ми очікуємо, що очищення буде завершено відносно швидко,
– сказав представник міста.
Згідно з початковими висновками, є лише поверхневі пошкодження.
Дуже вражаюче торнадо пройшовся над окружним Фірзенои на заході Німеччини, він завдав тут деякого збитку,
– заявив підприємець Джорг Качелманн.
Ще в цьому році в Німеччині спостерігалося щонайменше шість торнадо.