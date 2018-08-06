В Германии двое дедушек сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
В Германии двое пожилых мужчин для того, чтобы попасть на один из самых больших в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air, сбежали из дома престарелых.
Об этом сообщает ВВС.
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О том, что старенькие мужчины исчезли, в полицию сообщил персонал дома. Их нашли в 3 ночи на фестивале в состоянии, которое в полиции охарактеризовали как "дезориентированное и ошеломленное".
После этого их доставили обратно в дом по уходу за пожилыми людьми.
Фестиваль хэви-металла Wacken Open Air на севере Германии считается крупнейшим мероприятием такого плана в мире. В этом году он состоялся состоялся 2-4 августа.
Источник: 24 Канал
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