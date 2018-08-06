У Німеччині двоє дідусів втекли з будинку престарілих на рок-фестиваль

У Німеччині двоє літніх чоловіків для того, аби потрапити на один з найбільш великих в Європі рок-фестивалів Wacken Open Air, втекли з будинку престарілих.

Про це повідомляє ВВС.

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Про те, що старенькі чоловіки зникли, у поліцію повідомив персонал будинку. Їх знайшли о 3 ночі на фестивалі у стані, який у поліції охарактеризували як "дезорієнтований і приголомшений".

Після цього їх доставили назад до будинку по догляду за літніми людьми.

Фестиваль хеві-металу Wacken Open Air на півночі Німеччини вважається найбільшим заходом такого плану у світі. Цьогоріч він відбувся відбувся 2-4 серпня.